Impulsa SEP carreras técnicas del futuro con nuevo modelo educativo

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó el nuevo Marco Curricular Común de Educación Media Superior (Mccems) con el que se renovarán más de 200 carreras técnicas y se incorporarán 15 nuevas, enfocadas en áreas como robótica, inteligencia artificial, automatización, semiconductores y animación digital.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que el modelo busca garantizar igualdad de oportunidades para los estudiantes, ofreciéndoles una doble certificación; el bachillerato y un título técnico avalado por instituciones de educación superior.

La medida se implementará en un plazo de 225 días hábiles en más de 17 mil 798 planteles del país, con el objetivo de que los jóvenes tengan acceso a empleos mejor remunerados y a la movilidad escolar.

De acuerdo con la dependencia, el nuevo esquema atiende los cambios tecnológicos y productivos del país, pero sin dejar de lado una formación con enfoque científico, humanista, crítico y con perspectiva de género.