Homenajea AMLO a Felipe Carrillo Puerto en Yucatán

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el miércoles un homenaje a Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, donde destacó las acciones del líder social a favor de los mayas.

“Tenemos que recordar a nuestros héroes, a los precursores de las transformaciones de Independencia, de Reforma, de Revolución y a lo que llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Por eso recordamos aquí, en Motul, a Felipe Carrillo Puerto”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Yucatán.

El jefe del Ejecutivo explicó en la ceremonia que el Gobierno de México dedicó este año al dirigente social, “hijo de estas tierras (…) y él, como cualquier persona, emprende varias actividades”.

En el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, el mandatario sostuvo que su asesinato fue producto de una confusión, por lo que en la actualidad es justo rendirle homenaje a partir de su vida y obra, así como el ejemplo que dio de amor al pueblo, sobre todo a los más pobres.

Anunció que a lo largo de este año se llevarán a cabo diversas actividades en su memoria, entre estas, publicaciones especiales.

Además, el pasado mes de diciembre fue inaugurado el Aeropuerto Internacional en Tulum, que lleva el nombre de Felipe Carrillo Puerto.

“Se trata de un hombre cabal, pero también para no olvidar. No hay que odiar, pero no olvidar. Se cometió una injusticia en la época de Porfirio Díaz porque lo que hoy es Quintana Roo, pertenecía a Yucatán, toda la península y Porfirio Díaz, en un acuerdo con la élite de Yucatán en aquel entonces, cedió la mitad del territorio de Yucatán a Quintana Roo porque querían quedarse con las tierras de los mayas. La Isla de Cozumel, por ejemplo, era de un hermano del gran maestro, del maestro de América, Justo Sierra, se la entregó Porfirio”, narró el presidente al recordar la guerra de exterminio a los mayas.

“Por eso, cuando decidimos ponerle al aeropuerto ‘Felipe Carrillo Puerto’ estamos pensando en lo que era Yucatán y Felipe Carrillo Puerto”, agregó.

El jefe del Ejecutivo refrendó el cariño que tiene a Yucatán y su pueblo. Aseguró que por eso seguirá trabajando en coordinación con su gobierno local sin importar partidos o ideologías.

Garantizó la continuidad de los Programas para el Bienestar, las obras y las inversiones que impulsan el desarrollo, “muy importantes que nunca se habían llevado a cabo en Yucatán”.