Hallan muerto a niño de 5 años secuestrado por supuesta deuda de mil pesos

Los Reyes la Paz.– Un niño de apenas cinco años de edad fue hallado muerto en el municipio de Los Reyes la Paz, Estado de México, luego de que fue secuestrado por presuntos prestamistas, quienes aparentemente habrían mantenido retenido al menor de edad en un domicilio como garantía por el impago de una deuda de mil pesos por parte de la familia.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, donde el menor, identificado como Fernando, estuvo privado de su libertad desde el pasado 28 de julio.

La madre de Fernando relató que los prestamistas —una pareja de entre 50 y 55 años y su hija de 25— llegaron a su casa para exigir el pago del dinero. Al no obtenerlo, se llevaron al menor con la promesa de devolverlo solo cuando se liquidara la deuda.

A pesar de que vecinos intentaron apoyar a la madre y denunciaron el caso ante el DIF y autoridades locales, no hubo respuesta efectiva. La madre acudió también ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que abrió una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad.

Fue hasta el 4 de agosto, siete días después del secuestro, que la presión vecinal logró que elementos de la policía municipal ingresaran al domicilio. Al entrar, percibieron un olor pestilente que se había esparcido por todo el inmueble. Encontraron finalmente a Fernando dentro de un costal, pero su cuerpo ya estaba en estado de descomposición.

El cadáver fue hallado envuelto en bolsas dentro de un costal, en una de las habitaciones del domicilio. Peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y la Fiscalía aseguró el inmueble, impidiendo el acceso incluso a otras familias que residen en la misma propiedad.

Vecinos señalaron además que el niño no solo era víctima de maltrato por parte de los presuntos prestamistas, sino que ya sufría violencia dentro de su propio hogar.

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas por este crimen. La comunidad exige justicia y reprueba la inacción de las autoridades que, pese a las denuncias, no actuaron con la prontitud necesaria.