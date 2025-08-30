Hallan muerto a elemento de Protección Civil en Sinaloa

Sinaloa.- Autoridades locales reportaron este sábado el hallazgo del cuerpo sin vida de Joel Ramón Noris Armenta, un elemento activo de Protección Civil Municipal de Navolato, quien había sido privado de su libertad por hombres armados el día anterior. El descubrimiento ocurrió en las primeras horas de la mañana, a un costado de la carretera Navolato-Altata, específicamente en un camino que conduce al Ejido La Bandera, donde el cuerpo presentaba huellas de tortura y múltiples impactos de bala.

Según informes preliminares de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Noris Armenta, de aproximadamente 37 años de edad y conocido localmente como "Ramoncito", fue interceptado por sujetos armados mientras se dirigía a su trabajo el viernes 29 de agosto.

Testigos oculares describieron que el secuestro ocurrió en una zona urbana de Navolato, y pese a los esfuerzos de búsqueda inmediata por parte de compañeros y familiares, su paradero permaneció desconocido hasta el sábado.

El cuerpo fue localizado por elementos de seguridad que patrullaban la zona, y de inmediato se acordonó el área para permitir el trabajo de peritos forenses. La víctima vestía el uniforme de Protección Civil al momento del hallazgo, lo que facilitó su identificación rápida. Familiares de Noris Armenta acudieron al sitio para confirmar la identidad y procedieron con los trámites legales correspondientes.