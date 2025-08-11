Hallan muerta a locutora de radio en Guanajuato

Guanajuato.- Geovanna Ramírez, locutora de Radio Exa Monterrey, fue hallaron muerta en la calle Queta Jiménez, en la colonia Estrella, en Silao, Guanajuato.

Según reportes, policías encontraron el cuerpo la noche del domingo 10 de agosto.

Al lugar se movlizaron paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de la comunicadora.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras que la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), investigará las circunstancias del hecho.