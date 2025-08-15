Hallan a mujer 'emparedada' en obra; tenía 2 meses desaparecida

Ciudad de México.– Autoridades de la Ciudad de México localizaron el jueves 14 de agosto el cuerpo de Alma Elena Sánchez, de 30 años, y quien estaba desaparecida desde el pasado 15 de junio de 2025. El cadáver estaba "emparedado", atrapado entre dos paredes de una construcción en donde trabajaba.

Agentes Policía de Investigación de la CDMX realizaron el operativo donde encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en un muro, donde se realiza la construcción del Instituto de Vivienda (INVI), en la calle de Zempoala de la Colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la mujer laboraba en el sitio con su novio, identificado como Toño, de quien hasta el momento se desconoce el paradero. El comunicador aseguró que el hombre era vigilante del sitio y se encargó de llamar a la mamá de Alma para decirle que su pareja se había ido a Chiapas.

Cortesía

Peritos y bomberos capitalinos se encargaron del rescate del cuerpo para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, según la información del periodista Antonio Nieto, la mujer provenía de Chiapas y, a través del contacto de un hombre, llegó a trabajar en la construcción.