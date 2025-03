Hackean teléfono de Claudia Sheinbaum: NYT

Ciudad de México.- El gobierno de México, liderado por Claudia Sheinbaum, extraditó el pasado 27 de febrero a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, incluyendo a Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara. Esta acción, calificada como un "golpe colosal" contra el crimen organizado, recibió elogios del expresidente Donald Trump, quien destacó la firmeza de la mandataria mexicana.

Sin embargo, poco después de este operativo, el teléfono celular de Sheinbaum fue hackeado, según reportó The New York Times. Aunque no se han revelado detalles sobre el alcance del ataque ni sobre sus responsables, el incidente ha generado preocupación sobre la ciberseguridad en el gobierno mexicano.

El Times subrayó que esta extradición marcó un punto clave en la lucha de Sheinbaum contra los cárteles, consolidando su relación con Estados Unidos. Funcionarios de ambos países han destacado su enfoque sereno y resultados en temas como migración y combate al fentanilo, lo que ha fortalecido su posición en la diplomacia bilateral.

A pesar de los elogios, el hackeo pone en evidencia los desafíos que enfrenta su administración en materia de seguridad digital, un tema que sigue siendo prioritario en el contexto actual.