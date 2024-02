Hacen transportistas paro y bloqueos; es politiquería: AMLO

Ciudad de México.- Transportistas han iniciado el jueves un nuevo paro de labores y bloqueos en distintas carreteras de México para exigir a las autoridades mayor seguridad; han sido víctimas de asaltos, agresiones y homicidios.

En la carretera México-Pachuca, los operadores se colocaron en la casera que da a salida de Ecatepec de Morelos, ocuparon tres de cuatro carriles y vehículos particulares avanzan lento.

La manifestación también se realiza en la carretera Monterrey-Reynosa, en el tramo entre La Sierrita-Reynosa. En Aguascalientes, los transportistas bloquean el paso en las vías que llevan a la ciudad de México.

En la México-Querétaro, la protesta afecta la circulación con dirección de la Ciudad de México.

Además, la movilización de transportistas llegó al bulevar Francisco Villa cruce con bulevar Paseo de los Niños junto a Explora en León, Guanajuato.

Sobre el paro de labores, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el movimiento tiene una carga política, “es por las elecciones, no hay problema que no se haya atendido, no podemos dejarnos chantajear”

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informó que se han tenido reuniones con las empresas transportistas para abordar el tema de seguridad, sin embargo, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) decidió levantarse de la mesa de diálogo y comenzar el paro.

“Es en estas mesas de trabajo donde realmente se da solución a estas problemáticas de los transportistas, las preocupaciones legítimas, ya el tema de los dirigentes es otra realidad. No veíamos razones de haberse levantado de la mesa si estamos teniendo resultados”, comentó Alcalde.