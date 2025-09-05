Hacen fila desde la madrugada para ingresar a México Siglo XXI

Ciudad de México.- Miles de becarios provenientes de distintos estados del país se reúnen este viernes en el Auditorio Nacional para ser parte de la edición 2025 de México Siglo XXI.

Desde las 3:00 horas comenzaron a formarse largas filas en el exterior del recinto, pues este año la Fundación Telmex-Telcel preparó una agenda con destacadas personalidades nacionales e internacionales que abordarán diversos temas bajo el lema “Mentes que iluminan el futuro”.

El evento abrirá con la participación de Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, y contará también con la presencia de SM Reina Rania Al Abdullah de Jordania.

Entre los invitados que compartirán sus experiencias con la juventud mexicana destacan:

Joy Buolamwini, investigadora y experta en Inteligencia Artificial, uno de los temas más esperados.

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.

Marian Rojas Estapé, especialista en psiquiatría.

A mitad de la jornada, el comediante mexicano Franco Escamilla amenizará el encuentro, seguido por la intervención del actor, director y productor Kevin Costner.

La recta final contará con la charla de la extenista Serena Williams y, para cerrar la jornada, un mensaje dirigido a los becarios por parte de Arturo Elías Ayub, director general de la Fundación Telmex.

México Siglo XXI se realiza cada año con el objetivo de reunir a los beneficiarios de las becas Carlos Slim, quienes gracias a este apoyo han logrado acceder a estudios y formación profesional.