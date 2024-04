Habrá mañanera hasta el último día de gobierno: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá conferencias matutinas hasta el último día de su gobierno, después, reiteró, se retirará por completo de la política.

“Se termina la ceremonia y ya me voy (...) después ya no nos vamos a ver porque yo me jubilo y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia, voy a procurar que no me tomen fotografías, no me voy a fotografiar, ya nada de política, voy a dedicarme a hacer trabajo de investigación”, expresó.

López Obrador añadió que analiza presentar su último informe de gobierno el 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

El presidente dijo que una de sus más grandes satisfacciones fue reducir la pobreza de los mexicanos:

“Se imaginan la felicidad que me produce, eso no me lo otorga, no me lo da ni todo el oro del mundo el que yo sea Presidente y que pueda decir que en el tiempo que fui Presidente reduje la pobreza de millones de mexicanos ¿Qué hay más importante que eso? Ya me puedo morir tranquilo”.