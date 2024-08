Guzmán López acordó con Ovidio entregarse en EU: SSPC

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno de México, aseguró que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, acordó junto su hermano Ovidio Guzmán entregarse a las autoridades de Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad comentó que el Gobierno Federal sigue a la espera de un reporte completo por parte del gobierno de Joe Biden sobre la captura de Guzmán López y El Mayo Zambada.

Sin embargo, señaló que "hubo un acuerdo" entre Joaquín Guzmán López y el gobierno estadunidense.

"Hubo un acuerdo entre las personas que están, digamos en reclusión, con las personas que están libres; hubo un acuerdo entre ellos para la entrega respectiva, para que fueran a entregarse a Estados Unidos", indicó.

-¿El acuerdo se refiere a los hermanos Ovidio y Joaquín?, se le preguntó.

"Así es", aclaró.

Al insistir en que la negociación se dio sin la intervención de las fuerzas federales mexicanas, Rosa Icela Rodríguez comentó que confían en recibir el informe pronto porque la colaboración binacional continúa y no se ha interrumpido.

"Aun creemos que no es el total de información que nosotros quisiéramos, entonces esperamos que pronto a final de la semana tengamos un reporte completo de las autoridades de Estados Unidos pues porque hemos estado trabajando bien en colaboración con ellos y no queremos tampoco tanta información sino lo relativo a la llegada del vuelo, a esta entrega o captura pero de manera oficial, eso es lo que queremos", agregó.

En tanto, el presidente López Obrador dijo que se tiene que cuidar el gobierno de dar a conocer solo información oficial porque se trata de un asunto delicado que involucra a una de las bandas criminales de más fama y tradición.

"Entonces nosotros no queremos que una decisión que se tomó en este sentido, este acuerdo o no acuerdo nos vaya a generar un conflicto interno mayor, nosotros tenemos que cuidar sobre todo la vida de los mexicanos, de todos los mexicanos, entonces no queremos especular, sino vamos a actuar a partir de la información", puntualizó.