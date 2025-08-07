Gusano barrenador genera pérdidas que superan los 30 mdd al mes

Ciudad de México.- La industria ganadera mexicana enfrenta pérdidas mensuales de entre 25 y 30 millones de dólares debido al cierre de la frontera norte con Estados Unidos, provocado por la presencia del gusano barrenador. Denunció Jesús Brígido Coronel, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) quien pidió evitar que el tema se politice.

“Hablo de pérdidas no por divisas, sino por lo que se tiene que quedar y vender aquí”, señaló Coronel en un encuentro con medios.

A pesar de que los productores mexicanos cumplen con los protocolos sanitarios establecidos, la exportación de ganado vivo desde la zona libre de plaga como el norte del país, sigue restringida. Coronel insistió en que el cumplimiento de las normas debería permitir la reactivación del comercio binacional.

Impacto en precios y mercado interno

El precio del becerro en México ha subido un 20.6 por ciento en lo que va del año, pasando de 58 a 70 pesos por kilogramo. En contraste, el precio de exportación alcanza los 80 pesos por kilo, lo que evidencia el impacto económico del cierre fronterizo.

Juan Ley Zevada, presidente de la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne, aclaró que el alza en los precios no está relacionada con la plaga, sino con factores del mercado internacional y la oferta y demanda nacional.

“Los protocolos están negociados e implementados desde hace meses, por eso la insistencia de que el cierre fronterizo no tiene justificación”, afirmó Ley Zevada.

Mientras se espera que la planta de moscas estériles en Chiapas comience operaciones en 2026, los ganaderos continúan aplicando medidas de contención como el uso de ivermectina, baños con larvicidas y vigilancia constante.

La AMEG insiste en que más allá del combate a la plaga, se requiere voluntad política para reabrir la frontera y evitar que la industria siga perdiendo millones.