Guanajuato: Ataque armado en una fiesta patronal deja 19 víctimas

Guanajuato.- Un ataque armado en una fiesta patronal de San Miguel de Allende, Guanajuato, dejó a dos personas muertas y a otras 17 heridas.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 17 de agosto en el atrio de la iglesia del Infonavit Malanquín, durante las celebración dedicada a la Virgen de San Juan.

Según reportes, fue un hombre con un rifle quien abrió fuego contra la multitud para después huir.

Los heridos fueron trasladados a recibir atención médica.

Mauricio Trejo Pureco, alcalde de San Miguel de Allende, condenó en redes sociales los hechos ocurridos en las últimas horas.

"Condenamos enérgicamente los actos violentos ocurridos anoche en Infonavit Malanquin donde personas sin escrúpulos quitaron la vida a gente inocente que celebraba en el atrio de la iglesia a la Virgen de San Juan. Fiscalía, y la secretaria de seguridad ya estamos en coordinación para brindar apoyo a las familias de las víctimas y dar con los responsables. Que no quepa duda que detendremos a quienes perpetuaron este cobarde acto de violencia", se lee en la publicación.