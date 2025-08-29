Gobierno logra histórico ahorro en medicamentos y anuncia PEF 2025

Ciudad de México.- En la adquisición de 399 claves, equivalentes a 988 millones de piezas, como parte de la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos 2025-2026, la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, consiguió un ahorro adicional de 15 mil millones de pesos.

En una primera etapa, ya se había alcanzado un ahorro de 12 mil millones de pesos gracias al esquema de subasta inversa. Sin embargo, Buenrostro detectó malas prácticas de algunas empresas que inflaron los costos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de la funcionaria.

“Muy buen trabajo hizo Raquel con la compra de medicamentos, evitó, se ahorró 15 mil millones de pesos adicionales, gracias a que Raquel tuvo la denuncia, de inmediato actuó, paró la compra, sí nos llevamos algunos meses en consolidarla nuevamente, pero no se cayó en un acto de corrupción”, afirmó en Palacio Nacional.

PEF 2025 buscará no aumentar el déficit: Sheinbaum

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 buscará no incrementar el déficit, mantener la deuda en niveles razonables y continuar con la austeridad en la administración pública, aseguró la presidenta Sheinbaum.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, adelantó que el próximo 8 de septiembre enviará el proyecto del PEF 2025 para su análisis, discusión y aprobación. Precisó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, será quien lo presente.

“La idea es no aumentar el déficit, mantener una deuda razonable respecto al PIB, hoy está en alrededor del 50%, una de las más bajas de la OCDE. Mantener la austeridad republicana que ha caracterizado a los gobiernos de la Cuarta Transformación, reducir cualquier gasto que no esté directamente relacionado con beneficios para la gente, sostener la inversión pública y los Programas de Bienestar”, explicó.

La mandataria destacó que nunca antes en la historia de México se había realizado una inversión tan grande en programas sociales.

“Este año destinamos 850 mil millones de pesos a los Programas de Bienestar, cerca del 2.5% del PIB. Nunca había habido un programa social de esta magnitud, y eso sin contar la inversión en educación. ¿De dónde sale ese recurso? De una reorientación del presupuesto, acabar con privilegios y corrupción. Esa es la orientación que tiene el secretario de Hacienda y es la base del movimiento que representamos”, puntualizó.