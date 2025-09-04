Gobierno Federal reporta avances en 17 proyectos hídricos

Ciudad de México.- En la Mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances de los 17 proyectos hídricos que representan una inversión sexenal superior a 122 mil millones de pesos.

“Son muy importantes para todo el país, atender el derecho humano al agua”, destacó la mandataria desde Palacio Nacional.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que ocho proyectos ya están en marcha, mientras que seis se encuentran en fase de detalles técnicos y socialización para iniciar contrataciones en los próximos días.

Los ocho proyectos con avances

De acuerdo con Felipe Zataráin Mendoza, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, las obras en curso son:

Tamaulipas: Acueducto Ciudad Victoria II. Colima: programa Agua para Colima. Guanajuato: Acueducto Solís-León. Guerrero: proyecto Acapulco se Transforma Contigo. Estado de México: Plan Integral de la Zona Oriente. Coahuila: Redes troncales de Agua Saludable para La Laguna. Tabasco: obras de protección contra inundaciones. Valle de México: Plan Integral de la Zona Metropolitana.

Obras próximas a iniciar

Campeche: Acuaférico y redes de Xpujil.

Durango: Presa Tunal II.

Veracruz: Acueducto Coatzacoalcos.

Proyectos por licitar

Baja California Sur: Presa El Novillo.

Oaxaca: Presa Margarita Maza de Juárez.

Baja California: Desaladora de Rosarito.

San Luis Potosí: programa Agua para San Luis Potosí.

Sonora: Sistema de Presas de Hermosillo.

Zacatecas: Presa Milpillas.

Regularización de concesiones de agua

La Conagua anunció que publicará un acuerdo de facilidades administrativas para regularizar concesiones vencidas, principalmente en beneficio de pequeños productores agrícolas.

La presidenta Sheinbaum subrayó que se trata de 4 mil millones de metros cúbicos “desprivatizados”, volumen equivalente hasta a cuatro veces lo que consume la Ciudad de México, lo que permitirá ordenar el uso de agua en favor de comunidades rurales.

Por su parte, Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, indicó que el decreto forma parte del Plan Nacional Hídrico y busca que los productores pongan al día sus títulos para acceder a apoyos y subsidios, como el PEUA (Programa Especial de Energía para el Campo).

De acuerdo con la revisión más reciente:

Existen más de 536 mil concesiones de títulos de agua.

163 mil no tienen vigencia porque no se realizó el trámite de prórroga en tiempo.

En sexenios anteriores se otorgaban títulos de hasta 30 años, lo que generó incertidumbre en los usuarios sobre los plazos de renovación.

“El segundo aspecto es que todos los trámites de prórroga deben hacerse seis meses antes de que culmine la vigencia, y eso no se ha estado cumpliendo”, explicó Rodríguez.

La autoridad reconoció que en los primeros 11 meses de la actual administración se ha identificado el impacto de esta situación, principalmente en productores que requieren sus títulos para acceder a subsidios de energía eléctrica en riego agrícola.