Gobernadores se colgaron de AMLO, critica Álvarez Máynez

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia, dijo que muchas personas votaron por gobernadores emanados de Morena solo por ser el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder.

En su visita a Culiacán, Sinaloa, el candidato reprochó que son políticos que se vuelven autoritarios cuando llegan al poder, y se le debe poner freno a esa acción.

“Los gobernadores se cuelgan de Andrés Manuel, porque ellos no son López Obrador, la gente no los quiere a ellos, votó por ellos por ser del partido del Presidente y luego se ponen muy autoritarios cuando llegan al poder, eso no lo podemos permitir”, expresó el abanderado de MC.

Álvarez Máynez dijo que en caso de ser presidente, se le dará prioridad al campo, a la pesca y a la seguridad en Sinaloa. Advirtió que de no resolverse el problema del agua y energía eléctrica se va a tener graves conflictos.

Propuso un nuevo modelo del uso del agua, el campo mexicano tiene que tecnificarse y lo que no se puede hacer es que esté abandonado como ahora.