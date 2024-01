García Vilchis descarta candidatura; se queda en la Mañanera

Ciudad de México.- Elizabeth García Vilchis, encarga de la sección “Quién es quién” de la Mañanera, no competirá por la alcaldía de Puebla, pese a que fue incluida en la encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el miércoles la presentadora se quedará en la sección hasta el final del sexenio.

“Le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar, entonces va a seguir los miércoles con la sección, la invitaron a participar, la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros y eso es muy bueno”, comentó el presidente.

La semana pasada, el mandatario dijo que García Vilchis tenía libertad de decidir si se quedaba o iba al proceso electoral.

Finalmente, López Obrador elogió el trabajo de García Vilchis:

“nuestra solidaridad porque pues recibes muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas, me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento”.