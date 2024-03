Gálvez no irá a marcha del 8M, pero promete gobierno feminista

Ciudad de México.- La candidata Xóchitl Gálvez Ruiz informó que este año no participara en la marcha del Día Internacional de la Mujer de la Ciudad de México.

“La causa de las mujeres siempre ha sido mi causa. Siempre he marchado por Reforma en el 8M con todas las compas, sin ruido político y sin protagonismo, como una mujer más. Este año no lo haré porque no quiero que el mensaje se distraiga”, dijo en un video publicado en redes sociales.

La representante de la coalición Fuerza y Corazón por México aseguró que, de llegar a la presidencia, implementará un gobierno feminista.

“Yo no me esconderé tras una vallas en el Palacio Nacional para no atenderlas ni escucharlas, quiero abrirles las puertas, gobernaré con ustedes y para ustedes. Seremos un gobierno feminista”, expresó.