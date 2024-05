Gálvez llama traidor a AMLO: ‘entregó el país a la delincuencia’

Ciudad de México.- La candidata Xóchitl Gálvez Ruiz llamó traidor a la patria al presidente Andrés Manuel López Obrador por entregar el país a los delincuentes.

La postura de la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) surgió luego de que el mandatario dijera que quienes asistan a la movilización “Marea Rosa” son traidores a la patria.

“Él será el traidor a la patria porque traicionar a la patria, el traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia, es un presidente que saludó a la mamá del Chapo. Es un presidente que saludó a los delincuentes, supongo que en Badiraguato, las siete veces que fue, y es un presidente que liberó a Ovidio, si hablamos de traidores a la patria, él tendría que ponerse en primer lugar”, dijo la candadita opositora.

López Obrador dijo que la bandera monumental del Zócalo permanecerá ahí el domingo, cuando se ha convocado a la movilización.

“Para los del bloque conservador que están dale y dale que les quitamos la bandera, no, no, no, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es nuestra bandera, es de todos los mexicanos”, dijo el presidente.