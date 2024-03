Gálvez enciende el Primer Debate Presidencial con polémico mensaje

A poco menos de un mes de que se lleve a cabo el primer debate entre candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México comenzó a polemizar en torno a este encuentro y aseguró que a Claudia Sheinbaum le tiene miedo.

Fue durante el encuentro “Mujeres Sin Miedo” en Guadalupe, Nuevo León, que la candidata de la oposición se pronunció sobre la decisión de Claudia Sheinbaum de cancelar su participación en la plenaria de Citibanamex de último momento, un hecho que generó el descontento de los asistentes.

Al respecto, Xóchitl Gálvez, quien sí asistió a este evento, aseguró en su discurso ante mujeres en Nuevo León que, “la candidata de enfrente” le teme y ese es el motivo por el cual no asiste a los debates en medios de comunicación.

“La candidata de enfrente me tiene miedo. No va a los debates en los medios de comunicación. No llegó a Banamex porque tiene miedo, porque no le dan permiso. En cambio, su servidora va a ir, va a ir a todos los debates que me la pongan enfrente”, dijo Xóchitl Gálvez entre aplausos de los ahí presentes.

Xóchitl Gálvez aseguró que en su carrera por la Presidencia de la República está peleando en contra de dos personas, entre quienes no mencionó a Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.

En cambio la aspirante presidencial de la oposición mencionó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la misma Claudia Sheinbaum, sobre quienes dijo: “que me los echen juntos, porque puedo con los dos”.

Y es que fue el pasado jueves 7 de marzo cuando se dio a conocer que las tres personas candidatas a la Presidencia de la República habían sido invitados a la plenaria de Citibanamex, ofreciéndoles flexibilidad en el formato para emitir un mensaje en esta reunión.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum desistió de participar, ya sea asistiendo a a este evento o enviando un mensaje de último momento. Ese día, la candidata de Morena a la Presidencia sostuvo encuentros en el estado de Querétaro.

“Como siempre lo hemos hecho invitamos a los tres (candidatos) con la misma anticipación, ofreciéndoles un espacio donde podrían expresarse con libertad, donde encontrarían respeto, neutralidad e igualdad de condiciones. Los tres confirmaron su asistencia. Lamentablemente el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que no podría acompañarnos por complicaciones de agenda”, dijo sobre el hecho el presidente del Consejo de Administración, Enrique Castillo.