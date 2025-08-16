Funcionario morenista pide licencia para ir a Disneylandia con Belinda

Ciudad de México.- José Luis García Parra, coordinador del gabinete del morenista Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, fue captado en Disneylandia, festejando el cumpleaños 36 de la cantante Belinda, con la que se asegura que tiene un romance.

Tras difundirse un video y una foto donde se aprecia al funcionario junto a Belinda, García Parra publicó en sus redes sociales un oficio para asegurar que solicitó licencia sin goce de sueldo para hacer ese viaje.

"Respecto a mi viaje personal, informo que solicité formalmente licencia sin goce de sueldo del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto. Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios. Mi compromiso laboral se mantiene intacto y seguiré trabajando con responsabilidad y, sobre todo, #PorAmorAPuebla", se lee en la publicación en X.

Desde febrero de este año, se dio a conocer que José Luis García Parra sostenía una relación con Belinda.