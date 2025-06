'Fue un regalo'; alcalde en Chiapas presume supuesto Rolex de 400 mil pesos

Tolimán.– El alcalde del municipio de Tolimán, Chiapas, Alejo Sánchez de Santiago, causó revuelo luego de que presumió un reloj de la marca Rolex con un supuesto valor de 400 mil pesos, situación que causó polémica ya que su sueldo declarado es de apenas 100 mil pesos mensuales.

La polémica llegó al propio alcalde, que en un encuntro en medios aseguró que se trata de una pieza no original y fue un regalo que le hicieron niños de secundaria: "Fue un regalo de niños de secundaria, como estamos nosotros apoyando mucho a traslados, a eventos y demás. Pero no, la verdad ni siquiera sé la marca del reloj, fue un presente que me hicieron llegar los niños, que la verdad ni tuve tiempo de ir por atender el tema de lo que han dejado de desastre las luvias".

El día anterior, 16 de junio, el presidente municipal Alejo Sánchez publicó en su perfil de Facebook una imagen sosteniendo un reloj en su caja entre las manos con una correa metálica de colores plata y oro.

Hasta el momento se desconoce si se trata de una pieza original o una imitación, por otro lado, algunas personas han asegurado que incluso las imitaciones de Rolex pueden llegar a costar hasta los 4 mil pesos.