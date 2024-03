‘Fue otra cosa’; siembra Alfaro duda sobre rapto de periodista

Ciudad de México.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha descartado que la desaparición del periodista Jaime Barrera haya sido por un secuestro, un intento de homicidio u otro delito.

“No fue un secuestro. No hubo una operación de rescate. No fue un robo. No fue un intento de homicidio. Fue otra cosa”, dijo el gobernador, comentario que sembró la duda sobre lo que pasó con Barrera desde el lunes pasado.

Alfaron indicó que hasta el momento no hay personas detenidas y la Fiscalía investiga qué motivó el posible secuestro. “Lo más importante es que ya está con su familia”, expresó.

De acuerdo con el periodista, un grupo de cinco hombres lo abordaron cuando se dirigía a su camioneta tras salir de su lugar de trabajo, ubicado en la colonia Jardines de San Ignacio, en el municipio de Zapopan.

Los hombres lo encañonaron y lo obligaron a subir a un vehículo. Le exigieron que dejara de tratar ciertos temas, ya que si no lo hacía, sabían su domicilio y el de sus familiares.

Barrera fue liberado en la Central de Autobuses del municipio de Magdalena, lugar al que se trasladaron elementos de la Guardia Nacional (GN) la mañana del miércoles.