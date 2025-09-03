Franco Escamilla y 'El Oso' Trava, invitados estelares de México Siglo XXI

Ciudad Juárez.– Como cada año, la Fundación Telmex-Telcel reunirá a más de 10 mil becarios de todo el país en uno de los encuentros más esperados por la comunidad estudiantil: México Siglo XXI, que se llevará a cabo este próximo viernes 5 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Desde hace décadas este magno evento se ha consolidado como un espacio de inspiración, aprendizaje y reflexión, donde estudiantes de universidades públicas y privadas tienen la oportunidad única de escuchar a figuras de talla internacional que comparten sus experiencias, conocimientos y visiones sobre los principales temas que mueven al mundo política, economía, tecnología, deporte y entretenimiento.

En su edición 2025, México Siglo XXI contará con la participación de personalidades destacadas que han dejado huella en sus respectivos ámbitos. Entre los nombres ya confirmados se encuentran el comediante y conferencista Franco Escamilla, así como el reconocido emprendedor y creador de contenido Oswaldo “El Oso” Trava, quienes se suman al elenco de invitados que año con año motivan a las nuevas generaciones a construir un mejor futuro.

Además de una jornada de conferencias, Mexico Siglo XXI también será un punto de encuentro para miles de jóvenes comprometidos con su desarrollo académico y profesional, que forman parte del programa de becas de la Fundación Telmex-Telcel.