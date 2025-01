Fiscal Anticorrupción de BC, entre los heridos por ataque en Nueva Orleans

Baja California.- Javier Salas, fiscal Anticorrupción de Baja California, es una de las personas que resultaron heridas en el atropellamiento masivo ocurrido la madrugada del 1 de enero en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Su esposa Ivonne Palma también resultó lesionada en el ataque.

El funcionario y su pareja se encuentran estables, pero bajo revisión médica.

El fiscal Anticorrupción de Baja California confirmó en redes sociales que fue uno de los mexicanos heridos en el ataque. Subió un mensaje acompañado de una imagen en donde se le ve reposando en una cama de hospital con una férula en la pierna izquierda, además de que es acompañado por personal médico.

"Con profunda tristeza expresó mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida este 1 de enero 2025 en la Boubon St. New Orleans. No hay palabras para describir esta tragedia, personas perdieron la vida y otras fueron lesionadas sin piedad. Agradezco a Dios por esta oportunidad de vida, a mi esposa, hijos y amigos, así como al personal médico del Hospital University Medical Center New Orleans LCMC Health, a la Consul Mexicana, al Dr. Juan Ramón de la Fuente y al Gobierno de Estados Unidos quienes me acompañaron en todo momento para que recibiera la atención médica necesaria", escribió Salas.

El atropellamiento dejó sin vida a 15 personas murieron y otras 35 heridas. Un conductor embistió a un multitud en el Barrio Francés de Nueva Orleans, en las primeras horas del pasado miércoles.

Las autoridades identificaron al presunto responsable como Shamsud-Din Bahar Jabbar, un veterano de Estados Unidos, en cuyo vehículo localizaron una bandera del Estado Islámico (EI), armas y un posible artefacto explosivo improvisado.