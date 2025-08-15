Firman México y EU plan para erradicar el gusano barrenador

Ciudad de México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) firmaron un plan de acción binacional para reforzar la lucha contra el gusano barrenador del ganado, una plaga que amenaza la producción pecuaria en la región, informó un comunciado.

El acuerdo, elaborado por especialistas del Senasica y de APHIS durante un taller en la Ciudad de México, establece protocolos técnicos, medidas de control y estrategias de vigilancia que incluyen monitoreo con trampas de atrayente, control de movilización de animales desde corrales certificados y procedimientos seguros para importaciones de ganado.

El documento también incorpora acciones para la vigilancia en fauna silvestre, regulaciones para el movimiento de ganado desde Centroamérica y lineamientos para futuras suspensiones, si fueran necesarias.

Como parte del compromiso, Estados Unidos aportará recursos para la puesta en marcha de una planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, capaz de producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana, que se emplearán para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga. La planta operará plenamente en 2026 y reforzará la campaña de erradicación en todo el país.