Firman México y Brasil acuerdos comerciales en agricultura, salud y energía

Ciudad de México.- Los gobiernos de México y Brasil formalizaron este jueves una serie de acuerdos en materia comercial, agrícola, energética y sanitaria, consolidando una alianza estratégica entre las dos mayores economías de América Latina.

La ceremonia de firma se realizó en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Los documentos suscritos incluyen memorandos de entendimiento entre dependencias clave de ambos países, como Agricultura, Economía, Energía y Salud.

Entre los acuerdos destacan:

Cooperación agropecuaria entre la Secretaría de Agricultura de México y el Ministerio de Agricultura de Brasil.

Promoción de inversiones entre la Secretaría de Economía y la Agencia Brasileña de Exportaciones.

Producción y uso de biocombustibles entre la Secretaría de Energía y el gobierno brasileño.

Regulación sanitaria entre Cofepris y Anvisa.

Intercambio científico entre Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México y la Fundación Oswaldo Cruz.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que estos convenios reflejan la voluntad de ambos países por fortalecer su relación en áreas prioritarias, con base en su complementariedad y compromiso con el bienestar de sus pueblos.