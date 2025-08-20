FinCEN amplía plazo para prohibición de transferencias con tres bancos mexicanos

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la extensión del plazo para la entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que restringen ciertas transferencias de fondos vinculadas con tres instituciones financieras mexicanas.

Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, consideradas de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, de acuerdo con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

Las instituciones financieras tendrán ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las disposiciones que prohíben dichas operaciones.

Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN, subrayó que la medida forma parte de la colaboración entre Estados Unidos y México para proteger los sistemas financieros frente al abuso criminal y al financiamiento de organizaciones narcotraficantes.

La prórroga reconoce los esfuerzos del Gobierno de México, que mantiene la administración temporal de las instituciones afectadas como parte de las acciones de cumplimiento normativo y prevención del financiamiento ilícito.