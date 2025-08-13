Filtran video del colapso en elevador de Plaza Mitikah; hay dos lesionados

Ciudad de México.– Un video difundido en redes sociales ha revelado cómo vivieron sus últimos minutos de calma las personas que se encontraban dentro del elevador de Plaza Mitikah antes de que este colapsara. Las imágenes muestran el instante en que los pasajeros suben y comienzan a percatarse de que algo no anda bien, segundos antes de que todo se precipitara.

El accidente ocurrió la noche del martes 12 de agosto, en el complejo ubicado entre avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el desplome dejó dos personas heridas: un hombre de 47 años y una mujer de 60.

Las primeras versiones señalan que, durante la caída, el elevador realizó tres paradas bruscas que provocaron lesiones a los pasajeros. La alcaldía informó que las víctimas presentan posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, además de contusiones, por lo que fueron trasladadas a un hospital cercano.

El alcalde Luis Mendoza Acevedo confirmó la suspensión inmediata de actividades en Plaza Mitikah mientras se revisan las medidas de Protección Civil y se determina la causa del incidente.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, aseguró en un mensaje publicado en la red social X.

La postura oficial de Mitikah

La administración del centro comercial emitió un comunicado en el que asegura que trabaja de la mano con autoridades y su equipo técnico para esclarecer lo ocurrido. Señala que su prioridad fue atender de manera inmediata a las personas involucradas, quienes fueron trasladadas a un hospital para su revisión y atención médica.

Mitikah asegura que las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran que “en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas” y que los usuarios pudieron salir por su cuenta del elevador. Según el reporte inicial de la empresa encargada del mantenimiento, el protocolo de seguridad se activó correctamente, trasladando a los pasajeros de forma segura hasta el sótano 1.

El centro comercial afirmó que la seguridad y bienestar de sus visitantes son su “máxima prioridad” y que continuará reforzando medidas para ofrecer “un entorno confiable y seguro”.

X

Un centro comercial marcado por la polémica

Plaza Mitikah, uno de los complejos más grandes de América Latina, forma parte del megaproyecto “Ciudad Viva” desarrollado por Fibra Uno, con una inversión de 22 mil 500 millones de pesos. Cuenta con 120 mil metros cuadrados de área rentable, 280 locales, restaurantes y espacios de entretenimiento.

Sin embargo, desde su construcción, que se prolongó por más de 14 años, el proyecto ha estado envuelto en controversia. Vecinos de la colonia Xoco han denunciado su impacto ambiental, señalando la tala de árboles y el cambio drástico en la dinámica de la zona.

Ahora, el incidente del elevador no solo detuvo la actividad del centro comercial, sino que reavivó el debate sobre la seguridad y supervisión de grandes desarrollos en la capital.