Filtran teléfono de hijo de AMLO; ‘es venganza’

Ciudad de México.- Uno de los hijos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó el sábado que su número de teléfono fue difundido en las redes sociales y que ha recibido amenazas.

José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del mandatario, escribió en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que su número de teléfono fue filtrado, hecho que consideró como una "forma de venganza", y afirmó que la acción "pone en peligro" a su familia.

El incidente ocurre tras la polémica generada por la divulgación en la conferencia presidencial del número telefónico de una periodista de The New York Times, lo que llevó a un organismo local a abrir una investigación por posible violación de una ley de protección de datos personales.

Sin ofrecer detalles, López Beltrán indicó que la "situación comenzó con una carta que contenía amenazas y mentiras dirigidas al Presidente de México y a sus hijos".

"¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono?", se preguntó López Beltrán, al salir en defensa de su padre tras la polémica generada por la difusión en la conferencia presidencial diaria, conocida como "la mañanera", del número de teléfono de la jefa de la corresponsalía en México del New York Times, Natalie Kitroeff, quien realizó un reportaje sobre supuestos aportes millonarios que habrían entregado narcotraficantes a aliados cercanos al presidente antes de las elecciones de 2018.

"Lo que ocurrió después fue consecuencia de la propia periodista, quien expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola", expresó el hijo del gobernante.

López Beltrán afirmó que esta es la segunda vez que filtran su número de teléfono, y denunció que ha sido acosado con cámaras y drones en todos los lugares donde ha vivido.

The Associated Press solicitó al coordinador general de comunicación social de la Presidencia una reacción sobre el caso, pero no hubo comentarios de momento.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —organismo autónomo garante del acceso a la información y la protección de datos personales en México— no ha emitido una reacción sobre el incidente ocurrido al hijo del mandatario.