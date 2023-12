Fija Morena fechas para conocer resultados de encuestas

Ciudad de México.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dará a conocer mañana algunos de los resultados de las encuestas para las fórmulas al Senado de la República; el resto se conocerán hasta enero de 2024.

En conferencia de prensa, el líder del partido, Mario Delgado Carrillo, reveló las fechas para evitar especulaciones y molestias entre los integrantes del organismo.

“A petición de nuestra coordinadora, Claudia Sheinbaum, decidimos publicar un calendario para que todo mundo tenga la certeza de cuándo vamos a dar a conocer los resultados de la encuesta y pare un poco la rumorología”, expresó Delgado.

El líder del partido mostró la imagen del calendario en el que se detallan las fechas en que se sabrán los mejores pocisionados en la búsqueda de diputaciones federales, alcaldías y diputaciones locales.

En el caso de las diputaciones federales, los estados se dividieron en bloques y los primeros se conocerán el 27 de diciembre, el siguiente bloque el 4 de enero, el tercero el 15 de enero y el cuarto el 31 de enero de2024.

Delgado Carrillo advirtió que podría haber modificaciones en las fechas, pero pidió a los aspirantes estar tranquilos y hacer caso solo a los organismos oficiales.

“Todo lo que salga antes de la publicación de los resultados, no se lo crean, que no los hagan sufrir, que no los vayan a engañar”, agregó.