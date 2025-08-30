FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación contra la libertad condicional otorgada al boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”. La decisión fue tomada por el juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, quien permitió al pugilista enfrentar su proceso en libertad bajo medidas cautelares.

La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), considera que la liberación es ilegal, argumentando que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa según el artículo 19 de la Constitución mexicana. El recurso fue notificado al juez de control y será turnado a un Tribunal Colegiado de Apelación para determinar si se mantiene, modifica o revierte la libertad condicional del ex campeón mundial. Este proceso podría tardar hasta tres meses, con una nueva audiencia programada para el 24 de noviembre.

Chávez Jr., hijo del legendario boxeador Julio César Chávez González, fue detenido en Estados Unidos el 3 de julio de 2025 por irregularidades migratorias y una orden de aprehensión en México emitida en 2023. Tras su deportación el 20 de agosto, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 en Hermosillo. El pasado 23 de agosto, el juez Hernández Miranda lo vinculó a proceso por tráfico de armas, pero le concedió libertad condicional con restricciones, como la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

La FGR basa su acusación en escuchas telefónicas que vinculan a Chávez Jr. con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”. Según las pruebas, una persona no identificada mencionó en una conversación interceptada que el boxeador participaba en actos violentos bajo órdenes del cártel, incluyendo golpizas a miembros de la organización. Además, se presentó como evidencia material una bata de boxeo encontrada en una propiedad ligada al Cártel de Sinaloa. La defensa, encabezada por el abogado Rubén Fernando Benítez, sostiene que las pruebas son insuficientes y carecen de validez jurídica, calificándolas como “anécdotas” y “especulaciones”.

Tras su liberación el 24 de agosto, Chávez Jr. se reunió con su familia y reapareció públicamente junto a su padre y su hermano Omar Chávez. Su abogado afirmó que el pugilista está comprometido a seguir el proceso para demostrar su inocencia. Sin embargo, la impugnación de la FGR pone en riesgo su libertad condicional, mientras el Tribunal Colegiado analiza la legalidad de la medida. En caso de ser encontrado culpable, Chávez Jr. podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.