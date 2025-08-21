Exonera INE a Pío López Obrador por dinero en sobres

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cerró este jueves el caso contra Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al determinar que no existen pruebas suficientes para acreditar conductas ilícitas relacionadas con la presunta recepción de dinero en efectivo para financiar al partido Morena.

La decisión, tomada por unanimidad tras cinco años de investigación, pone fin a una controversia iniciada en 2020 tras la difusión de un video que mostraba a Pío López recibiendo sobres con dinero de David León Romero, entonces operador político del gobierno de Chiapas.

La investigación, impulsada por denuncias del PAN y el extinto PRD, buscaba determinar si los recursos entregados en 2015 constituyeron un financiamiento ilícito a las campañas de Morena entre 2015 y 2018. Sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE no encontró registros bancarios, comprobantes fiscales ni evidencia de transferencias irregulares que vincularan el dinero con actividades electorales. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, destacó que se realizaron múltiples diligencias, incluyendo solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero las respuestas no acreditaron irregularidades financieras.

El caso, que generó amplio debate político, se complicó por la falta de colaboración de algunas autoridades. Humphrey señaló que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó información clave, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) cerró su propia investigación en noviembre de 2022, al no ejercer acción penal contra los involucrados. Además, el INE enfrentó limitaciones legales, ya que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) se resistió a compartir expedientes, pese a órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).