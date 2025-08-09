Exigen productores en México detener ingreso de ganado desde Centroamérica
Foto: Cortesía

Chihuahua.– Productores ganaderos de todo el país exigieron detener la entrada de reses desde Centroamérica a México por el riesgo de contagio del gusano barrenador entre los animales criados y engordados en el país, amenazando la economía rural y el empleo de miles de mexicanos.

A través de la plataforma Change.org los ganaderos destacaron las afectaciones por el cierre de exportaciones hacia Estados Unidos, golpeando una cadena de valor que incluye a los propios criadores, médicos veterinarios, transportistas, trabajadores de corrales de engorda y a todos los pequeños y grandes agronegocios que dependen de la productividad del sector primario.

“Lo que está en juego va más allá de la economía: es la salud pública y la seguridad alimentaria del país. Permitir la entrada de ganado de zonas de riesgo, como Nicaragua y Centroamérica, mientras nuestro propio ganado no puede movilizarse, es una contradicción peligrosa”, sostiene la petición.

Los ganaderos recordaron que el gusano barrenador no solo ataca al ganado, sino a las personas a través de heridas abiertas, causando la enfermedad conocida como miasis, mediante la cual, las larvas se alimentan de tejido vivo y causando daños severos.

Por tanto, exigieron el establecimiento de un operativo de emergencia real en los puntos de ingreso al centro y norte del país, exigiendo la "Constancia de Tratamiento contra GBG" y supervisando estrictamente cada animal que se moviliza desde las zonas afectadas.

También piden crear un fondo de apoyo y convenio temporal entre engordas nacionales y productores de exportación para comercializar a un precio de consenso y mutuo acuerdo para el ganado varado en el norte del país, mitigando las pérdidas millonarias.

Compartir:
Tal vez te interese
Hasta una hora para cruzar a El Paso
Juárez Hasta una hora para cruzar a El Paso
¿Se van de El Paso? Popular tienda en EU se declara en bancarrota
El Paso ¿Se van de El Paso? Popular tienda en EU se declara en bancarrota
Publicidad
Enlaces patrocinados