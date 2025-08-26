Exhibe Noroña a opositores tras polémica por su casa de 12 mdp en Tepoztlán

Ciudad de México.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió a la polémica por la compra de una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán con una ofensiva patrimonial; exhibió las declaraciones de bienes de varios legisladores del PRI y PAN, acusando que se confunde la austeridad personal con las políticas públicas.

Entre los casos expuestos, destacó que Alejandro Moreno, líder del PRI, no reporta propiedades y mantiene un pasivo de 8 millones de pesos. Marko Cortés, exdirigente del PAN, declaró haber comprado un inmueble de contado por el mismo monto, pero sin detallar ubicación. Ricardo Anaya, Lilly Téllez y Manuel Añorve también figuran sin bienes inmuebles ni vehículos.

“La oposición sí vive en la pobreza franciscana”, ironizó Noroña, quien defendió que su propiedad está registrada en su declaración pública y fue adquirida a crédito. Reprochó el “golpeteo mediático” y cuestionó la ética de quienes critican sin mostrar sus propios patrimonios.

El senador también señaló que los legisladores no están obligados a revelar todos sus bienes y que su estilo de vida no contradice la política de austeridad que respalda como parte de Morena.