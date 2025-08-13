EU sanciona a socios de cártel mexicano acusados de estafar a ancianos

Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a más de una docena de empresas mexicanas y a cuatro personas que, según afirma, trabajaron con un poderoso cártel del narcotráfico para estafar a estadunidenses mayores en un fraude multimillonario de tiempo compartido.

La red de 13 negocios en áreas cercanas al destino turístico de Puerto Vallarta fue acusada de trabajar con el Cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo designado por el gobierno de Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

En un esquema que data de 2012, cuatro asociados del cártel están acusados de defraudar a ciudadanos estadunidenses con los ahorros de toda su vida a través de elaborados esquemas de alquiler y reventa, según un comunicado del Tesoro. En el transcurso de seis meses, las autoridades dijeron que pudieron documentar 23.1 millones enviados principalmente por personas en Estados Unidos a estafadores en México.

Las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump prohibirían a los estadunidenses hacer negocios con los presuntos asociados del grupo criminal y bloquearían cualquiera de sus activos en Estados Unidos.

"Continuaremos nuestro esfuerzo por erradicar completamente la capacidad de los cárteles para generar ingresos, incluyendo sus esfuerzos por aprovecharse de los estadounidenses mayores a través del fraude con tiempos compartidos", afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En años anteriores, la administración del entonces presidente Joe Biden también sancionó a asociados y contadores relacionados con tales esquemas.

El anuncio del miércoles se realizó en medio de un esfuerzo continuo por parte de la administración Trump y el gobierno mexicano para tomar medidas enérgicas contra los cárteles y sus diversas fuentes de ingresos.

El Departamento del Tesoro ha sancionado a varias personas, desde un rapero mexicano acusado de lavar dinero del cártel hasta bancos mexicanos que facilitan transferencias de dinero en ventas de precursores químicos utilizados para producir fentanilo.

El anuncio se produjo un día después de que México envió a 26 mandos del cártel a Estados Unidos en el más reciente gran acuerdo con la administración Trump, mientras México intenta evitar la amenaza de aranceles.