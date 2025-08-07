EU retira visa al alcalde de Nogales; Juan Francisco Gim

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos retiró la visa al alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, quien confirmó la noticia a través de un video en sus redes sociales.

El funcionario aseguró que se trata de un proceso administrativo y que no ha sido señalado por ninguna conducta indebida.

Gim expresó que mantiene la tranquilidad y la conciencia en paz, y que enfrenta la situación con respeto hacia las autoridades estadounidenses. “No se me calificó absolutamente de nada indebido”, afirmó.

Aunque no se han revelado los motivos oficiales, fuentes extraoficiales indican que el alcalde habría sido retenido brevemente al intentar cruzar por la garita Dennis DeConcini el pasado 5 de agosto.

La cancelación ocurre en un contexto de mayor escrutinio migratorio por parte de Estados Unidos hacia funcionarios mexicanos, y se suma a otros casos recientes como el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.