Estudiante denuncia acoso en discurso de graduación; detienen a profesor

Chiapas.- Durante la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2022-2025 en la Preparatoria Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, una estudiante egresada rompió el protocolo al tomar el micrófono y denunciar públicamente el acoso sexual y la discriminación que, según su testimonio, han prevalecido en el plantel durante décadas.

La valiente intervención, grabada por asistentes y difundida en redes sociales, generó indignación nacional y derivó en la detención de un docente acusado de hostigamiento sexual, identificado como José “N”.

En su discurso, pronunciado el miércoles 16 de julio ante autoridades escolares, compañeros y padres de familia, la joven, cuya identidad se mantiene reservada, relató haber sido víctima de comentarios inapropiados, miradas lascivas y propuestas sexuales por parte de algunos maestros.

“Una gran parte de la plantilla de docentes son hombres, y más allá de ser hombres, son acosadores”, afirmó, destacando que estas conductas han sido normalizadas y encubiertas por años en la institución.

La estudiante lamentó no haber alzado la voz antes y criticó la inacción de las autoridades escolares, señalando: “Lamento que me haya tocado a mí para alzar la voz, lamento que los trabajadores de esta institución no hayan tomado cartas en el asunto”.

La joven también hizo un llamado a sus compañeras a romper el silencio, pidiéndoles que levantaran la mano si habían experimentado acoso. Según testigos, varias alumnas respondieron al gesto, visibilizando la magnitud del problema.

La denuncia pública, que se viralizó rápidamente en redes sociales, desencadenó una respuesta inmediata de las autoridades. El jueves 17 de julio, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, anunció la detención de José “N” en Tapachula, acusado de hostigamiento y acoso sexual. El fiscal confirmó que se realizaron pruebas periciales, testimoniales y valoraciones psicológicas que establecieron la responsabilidad del docente, quien fue trasladado al penal de Tonalá. Asimismo, se investiga la posible existencia de más víctimas, ya que otras estudiantes han expresado su intención de presentar denuncias formales.

El caso también provocó la renuncia del director de la preparatoria, Ariel Mendoza Palacios, y la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado reprobando “categóricamente” los hechos y solicitando a la Fiscalía ampliar la investigación para identificar otros posibles casos de acoso en el plantel.

La abogada Lourdes Wong reveló que la estudiante, identificada con el seudónimo “Lorena” para proteger su identidad, había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía desde el 5 de abril de 2025, sin que se tomaran medidas hasta la viralización del discurso. Wong criticó la violencia institucional que enfrentó la joven, incluyendo intentos de las autoridades escolares por proteger la reputación del plantel en lugar de atender la denuncia.