Estrena Xóchitl ‘Conferencia de la Verdad’ con críticas a AMLO

Ciudad de México.- La precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz encabezó el lunes su primera conferencia para responder a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El evento comenzó después de la hora programada. La aspirante presidencial apareció en el escenario de su casa de campaña y arriba colocó el título “Conferencia de la Verdad”.

"Estamos aquí ejerciendo el derecho que réplica que no me dieron en Palacio Nacional; aquí vamos a ser la voz de millones de mexicanos que no son escuchados”, anunció la precandidata presidencial.

“El dato de hoy es que este es el sexenio más violento de nuestra historia… De acuerdo a una rigurosa investigación de la consultora Spin, desde diciembre de 2018, el presidente ha dicho más de 130 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio son 103 mentiras diarias”, dijo Gálvez.

Además, Gálvez Ruiz se pronunció sobre la filtración de datos de los periodistas que cubren la conferencia del presidente AMLO.

“Cuando no das resultados, das pretextos, eso se llama ser ineptos y lo que son, son ineptos. Todo el mundo nos intenta hackear, a mí me han intentado hackear, pero tengo protección. Traer a gente con el cero conocimiento de materia de seguridad cibernética, deja mucho de desear. Es su responsabilidad, que deje de echarle la culpa, nada más faltó echarle la culpa a Calderón”, expuso la opositora.