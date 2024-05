Ciudad de México.– Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México, señaló que el domingo 2 de junio "una vez más, vamos a hacer historia".

"Hoy con esta celebración que palpita en el hermoso Zócalo, cerramos nuestra campaña por la Presidencia de México. Les puedo asegurar que hay ánimo, alegría que se propaga, esperanza que se respira por todo nuestro territorio y que nos dice que este 2 de junio, una vez más, vamos a hacer historia".

"Estimamos que juntamos en asambleas en el país a cerca de 3 millones de personas", aseguró Sheinbaum. También dijo que recorrió 110 mil kilómetros haciendo actos de campaña en los 31 estados de país y la Ciudad de México.

La candidata presidencial dijo que los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores saben que la opción del futuro es ella, por lo tanto "no les voy a defraudar, el amor que he recibido me compromete más que nunca", agregó.

El cierre de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo inició a las 4:00 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México.

La doctora brindó un discurso previo a las votaciones del domingo 2 de junio.

Los Ángeles Azules darán un concierto cuando terminen los discursos políticos.