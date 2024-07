Estalla AMLO contra Tribunal Electoral; ‘están mintiendo’

Ciudad de México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró el viernes que el tribunal electoral federal miente al asegurar que coaccionó el voto a favor de su partido en el periodo electoral y que vulneró los principios de "imparcialidad, neutralidad y equidad" de la contienda.

"Estos magistrados mentirosos, corruptos sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran a favor de la presidenta electa (Claudia Sheinbaum) ¿Dónde están las pruebas?", dijo durante su conferencia matutina.

El tribunal emitió una sentencia el jueves sobre comentarios de López Obrador realizados durante la campaña electoral para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila en 2023 pero que hacían referencia a los comicios generales celebrados este año.

Según la corte, López Obrador "usó indebidamente recursos públicos y programas sociales; coaccionó el voto de la ciudadanía; realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en período prohibido" al plantear que en las elecciones generales del pasado mes de junio se necesitaba conseguir la mayoría calificada en el Congreso para continuar con las reformas que proponía su partido, Morena.

El tribunal electoral no puede sancionar al jefe de Ejecutivo solo "declarar su responsabilidad".

"No es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo", contestó el mandatario. "Es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba. Seguramente estos magistrados son del bloque conservador".

Los comentarios del presidente son el último ataque a los jueces contra los que lleva años arremetiendo.

Entre las declaraciones que el tribunal utilizó para argumentar su decisión está una que realizó López Obrador el 11 de mayo del 2023 cuando planteó que, al año siguiente, había "que votar no sólo para el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores, para que la transformación cuente con mayoría calificada".

"¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar", dijo entonces.

Los partidos de la oposición han acusado al presidente de utilizar sus conferencias de prensa diarias para hacer campaña a favor de los candidatos oficialistas en las distintas contiendas y atacar a sus adversarios.

Los señalamientos se intensificaron durante el pasado proceso electoral en el que la candidata presidencial de la coalición opositora Xóchitl Gálvez, que perdió por abrumadora mayoría la elección frente a la oficialista Sheinbaum, denunció que había una "campaña de Estado" a favor de Morena y de Sheinbaum.