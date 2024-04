Estalla AMLO contra preguntas del debate presidencial

Ciudad de México.- A pesar de que el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el debate presidencial le había parecido un ejercicio interesante, el martes arremetió contra las preguntas que realizaron los moderadores, ya que, aseguró, se basaron en la narrativa de los grupos conservadores.

“En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios (...) toda la narrativa del debate fue eso”, expresó López Obrador.

Sin embargo, el mandatario afirmó que aun con las preguntas a modo, no se pudo dejar mal a su gobierno: “lo que se ha hecho en el combate a la corrupción, no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa, las preguntas”.

López Obrador también mencionó que su movimiento se ha dedicado a desterrar la corrupción e hizo referencia al trabajo de moderación del debate de la periodista Denise Maerker.

“Ojalá Denise (Maerker) logre hacer un análisis para diferenciar; ahora, por ejemplo Denise, ya no se condonan impuestos, ya no se le condonan impuestos a Televisa (...) Ahora ya no se permite esta corrupción que padecimos en todo lo relacionado con la salud”, expresó el Presidente.