Estados Unidos emite alerta de viaje para 30 estados de México por violencia

Ciudad de México.- El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el martes su alerta de viaje para México, advirtiendo a sus ciudadanos sobre riesgos significativos de violencia, delincuencia y, por primera vez, terrorismo en 30 de las 32 entidades federativas del país.

Solo los estados de Yucatán y Campeche fueron clasificados como seguros, con el nivel más bajo de advertencia (Nivel 1: Precauciones normales).

La alerta, emitida el 12 de agosto, clasifica a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas en el Nivel 4 ("No viajar"), debido a altos índices de violencia relacionados con cárteles, pandillas y organizaciones criminales.

Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora se encuentran en Nivel 3 ("Reconsiderar el viaje"), mientras que 16 entidades, incluidas la Ciudad de México, Quintana Roo y Oaxaca, están en Nivel 2 ("Mayor precaución").

El comunicado destaca delitos como homicidios, secuestros, robos y extorsiones, además de un "riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados", tras la designación en febrero de 2025 de seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del secretario de Estado, Marco Rubio.

El Departamento de Estado señaló que su capacidad para brindar asistencia consular en muchas regiones es limitada, y sus empleados tienen prohibido viajar a zonas de alto riesgo.