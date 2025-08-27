Ese cobarde debe aprender a respetar: Alito Moreno arremete contra Noroña

Ciudad de México.- Tras el altercado físico en el Senado entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente priista ofreció una conferencia de prensa en la que lanzó duras acusaciones contra el presidente de la Mesa Directiva.

Moreno calificó a Noroña como “patán, cobarde y machista”, y lo acusó de faltar al respeto a la legisladora Lilly Téllez.

“Esperamos a que se cantara el Himno Nacional y luego le pedí una explicación. ¿Y qué hizo? Como siempre, este barbaján: empujarme. Salió corriendo”, declaró Moreno, visiblemente molesto. El priista también recriminó que Noroña haya gritado a una mujer en el pleno: “Ese cabrón debe aprender que a las mujeres se les respeta”.

El enfrentamiento, captado en vivo por el Canal del Congreso, ocurrió al término de la sesión de la Comisión Permanente. Aunque no se han anunciado sanciones, el episodio ha encendido el debate sobre el respeto institucional y la violencia verbal en el recinto legislativo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente nacional del PRI acusó a Morena de alterar el orden del día para impedir que la oposición tomara la palabra, lo que —según su versión— detonó el altercado.

Moreno aseguró que la primera agresión física vino de Noroña, a quien calificó como “cobarde” y “machista”. En su mensaje, denunció una estrategia sistemática del oficialismo para imponer silencio y control en el Congreso: “Así actúan sus serviles, con gritos, trampas y violencia”.

El priista también afirmó que ha sido perseguido por el aparato del Estado por alzar la voz, y advirtió que su partido no se quedará de brazos cruzados: “Vamos a salir a las calles, vamos a tomar a México con la fuerza de su gente”.

El mensaje, cargado de tono combativo, marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre bancadas, y anticipa una escalada política en medio del cierre del segundo receso legislativo2.