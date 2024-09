Es un triunfo del pueblo: CNDH no impugnará Reforma Judicial

Ciudad de México.- Luego de las presiones por parte de organismos políticos para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Judicial promulgada el pasado 15 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que tras realizar un análisis exhaustivo, no intervendrá en el proceso al calificarla como “un triunfo del pueblo”.

A través de un posicionamiento, la CNDH destacó que una vez satisfechos los requisitos legales y constitucionales que validan la aprobación de la Reforma del Poder Judicial hecha por las cámaras de Diputados y Senadores, así como por diversos congresos de los estados de la República, y tras la revisión de las condiciones en que se llevó a cabo su aprobación y publicación, no interpondrá acción de inconstitucionalidad alguna en contra de ésta, toda vez que la consideró como el resultado de la voluntad popular y una de las consecuencias derivadas del proceso democrático del 2 de junio.

La Comisión señaló que actores partidistas han tratado de presionar a dicho organismo a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad de paralizara los efectos de la reforma.

El posicionamiento se da luego de que el pasado 12 de septiembre, los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, dar un pronunciamiento en torno a la reforma.

De acuerdo con el organismo autónomo, la petición realizada es ajena a los intereses de los mexicanos. Además reiteró que no satisface agendas partidistas.

En el documento, también se plasma que el proceso incluyó la celebración de diálogos nacionales, donde se expresaron diversos sectores de la sociedad. También destacó que el análisis realizado en la Cámara de Diputados y el Senado fue suficiente y apegada a derecho.

Por otro lado, se resaltó que no se identificaron Vinicio en el procedimiento legislativo y que la reforma modifica directamente la Constitución, por lo que no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad, dado que no se trata de una norma inferior.

La CNDH agregó que desde el pasado 18 de mayo del 2023 expresó públicamente su apoyo a la reforma, e incluso señaló que ser parte del cuerpo de recomendaciones, ambas identificadas como 46/2022 y 98VG/2023.

“Para esta CNDH resulta fundamental que el pueblo de México tenga una participación cada vez más activa en la toma de decisiones que afectan la vida pública del país; por ello, considerar —como lo hace esta reforma—la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, es un paso no sólo necesario, sino una deuda histórica que va a reflejarse en un mejor desempeño en beneficio de la población. Estamos convencidos de que sólo así se podrá garantizar el derecho a la justicia, tantas veces negado a nuestro pueblo, así como a la seguridad jurídica” (SIC), detalló la Comisión.

Asimismo, calificó de preocupante que legisladores, partidos, facciones y poder y hasta organismos internacionales “pretendan que la reforma aprobada es contraria a los derechos humanos”.

Respecto a las presiones que han emitido grupos partidistas, la CNDH reiteró que no se atemoriza y no actuará bajo presión de ningún tipo. Subrayó además que la reforma no sólo era “idónea” para mejorar la vida pública y garantizar los derechos humanos en México, sino que la calificó como fundamental para materializar el derecho a la justicia.

La reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre.

En términos generales, la reforma busca modernizar y agilizar el sistema judicial, alineándose con los cambios sociales y culturales recientes. Entre sus objetivos principales se encuentran la digitalización de la justicia, la formación de profesionales que dominen diferentes lenguas y la incorporación de jueces y juezas sensibles a las problemáticas sociales.