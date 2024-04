'Eres la candidata del peor PRI de la historia', dice Máynez a Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, señaló a Xóchitl Gálvez de pertenecer al "peor PRI de la historia" tras acusar a Alejandro Moreno, a Manlio Fabio Beltrones y a Francisco Cienfuegos de corrupción.

El emecista señaló que la candidata pertenece hoy en día a la "vieja política" y dijo que la candidata ha tenido nexos con personajes como Manlio Fabio Beltrones, quien que fue señalado de tener cuentas bancarias en algunos paraísos fiscales.

"El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado, el problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese y le cueste decirlo, es la candidata del peor PRI de la historia, por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI en su historia", dijo Maynez.

La respuesta en contra de Xóchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio, vino después de que la candidata del PRI-PAN-PRD acusó a Jorge Álvarez Máynez de haber formado parte de "la vieja política que tanto critica".