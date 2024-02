Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el sábado que al Gobierno de México llegará una señora que se llama “justicia”, una persona que además piensa como él.

En su gira por Zihuatanejo, Guerrero, el mandatario dijo que su ciclo ha terminado, pero gran parte de su trabajo tendrá continuidad.

“Ya termino mi ciclo, ya me voy a jubilar pero el futuro, el porvenir viene acompañado de una señora que se llama ‘justicia’, no puedo yo decir más, estoy contento por eso porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo”, expresó el mandatario.

López Obrador afirmó que el presupuesto se destina de manera histórica al bienestar del pueblo a partir del modelo de Economía Moral y Humanismo Mexicano.

“Nos ha funcionado esa fórmula porque así todo lo que ahorramos, que antes se quedaba en unas cuantas manos, ahora se destina para el bienestar de nuestro pueblo. No olvidemos que el problema de nuestro país no era la falta de presupuesto, era la corrupción y ahora se está demostrando: sin corrupción, sin lujos en el gobierno —porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre— así se puede distribuir y entregar el presupuesto, que es dinero del pueblo al pueblo”, subrayó.

También destacó que los Programas para el Bienestar en Guerrero benefician a un millón 243 mil 394 habitantes, lo que significa que en la mayoría de las 942 mil 509 viviendas de la entidad reciben lo que por derecho les corresponde.