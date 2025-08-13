Entrega de 26 narcos a EU, por seguridad nacional: Sheinbaum

Ciudad de México.- La mandataria nacional, Claudia Sheinbaum, afirmó que la entrega de 26 miembros del crimen organizado a Estados Unidos fue una decisión soberana orientada a proteger la seguridad nacional. Señaló que no se trató únicamente de cumplir órdenes de extradición, pues muchos de los detenidos en México ya enfrentan solicitudes de este tipo.

“Estos no son los casos tradicionales de envío de miembros. La decisión no surge de una petición específica, aunque varios de ellos cuentan con solicitudes; hay otros que también las tienen pendientes. Lo que importa es que estas acciones son tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad para resguardar al país. Son decisiones soberanas”, explicó.