Enfrentamiento entre policías y hombres armados en NL deja 12 muertos

Ciudad Juárez.- Al menos 12 hombres murieron el viernes en un enfrentamiento entre agentes policiales y personas armadas en una región del norte de México donde operan organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y personas.

El choque armado tuvo lugar en el municipio Doctor Cross del estado de Nuevo León, que colinda con el estado de Tamaulipas, donde durante labores de patrullaje policial se registró una agresión que fue repelida por los agentes, dijo en un comunicado la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. En la zona también se incautaron ocho armas largas y equipo táctico, agregó. No se informó de la identidad de los fallecidos y si hubo lesionados en el hecho.

Entre los límites de Nuevo León y Tamaulipas operan facciones de los cárteles del Golfo y Noreste que fueron designados en febrero por Estados Unidos como “organizaciones terroristas” junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.