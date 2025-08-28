Encuentran cuerpo de bebé en camión recolector de basura

Nuevo León.- El cuerpo de un bebé fue abandonado en el área de carga de un camión recolector de basura en el municipio de General Escobedo, Nuevo León.

La localización del cadáver se dio la mañana de este jueves por operadores de la unidad recolectora, cuando circulaban entre las calles Pedro Ferriz Santa Cruz y Horacio Pedraza, en la colonia San Marcos II.

Según reportes, operadores de la unidad efectuaban el procedimiento de trasvase o compactación de los desechos, cuando descubrieron el cuerpo.

El operador de la unidad y dos ayudantes notificaron a sus superiores y al número de emergencia 911, por lo que agentes de la Policía de Proximidad (Proxpol) se movilizaron.

La zona donde se encontraba el camión recolector fue asegurada para que elementos de la Fiscalía de Nuevo León iniciaran con las investigaciones.